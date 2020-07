Giovedì 23 luglio le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per l’incendio che ha interessato un autocompattatore di rifiuti solidi urbani alimentato a gas metano avvenuto sull’autostrada A4 direzione Torino nei pressi di Cormano.

A fuoco un compattatore ALA sull’autostrada Milano- Torino: la colpa non è della mancata manutenzione

“Non è da attribuirsi a una negligenza sul fronte manutentivo l’incendio accaduto giovedì scorso a uno dei nostri compattatori sull’autostrada Milano- Torino – spiega Aemme Linea ambiente, società del gruppo Amga Legnano spa che si occupa di igiene ambientale – Il mezzo, di ritorno dal termovalorizzatore di Sesto San Giovanni, per cause ancora da accertare ha preso fuoco e a nulla sono valsi i tentativi dell’autista di domare le fiamme, utilizzando l’estintore di bordo. Il veicolo, che al momento della presa in servizio non presentava alcun problema e che è stato purtroppo irrimediabilmente danneggiato, veniva regolarmente manutenuto, proprio come i 250 che compongono l’intera flotta di ALA. Fortunatamente l’episodio accaduto (come del resto quello accaduto nel maggio scorso sul territorio di Parabiago), non ha comportato danni né all’autista, né a terzi. Su tutti i veicoli e, in particolare, su quelli di immatricolazione meno recente, sono stati disposti interventi supplementari di verifica”.

“Dei 37 compattatori attualmente operativi, 23 (ossia oltre il 60%) sono stati immatricolati dopo il 2016: una spesa di oltre 4 milioni e mezzo di euro, a dimostrazione della politica di ammodernamento della propria flotta che la Società persegue costantemente, nel rispetto dei propri dipendenti e, non ultimo, dell’ambiente (la maggior parte dei mezzi in servizio è alimentata a metano)” conclude ALA.