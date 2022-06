Attimi molto concitati quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri a Marcallo con Casone. L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 17.30 quando le fiamme hanno avvolto un campo di circa 15mila metri quadri a lato della Ss170 all'altezza di via Gavazzi.

A fuoco un campo di 15mila metri quadri

Subito è partita la chiamata ai soccorsi che ha portato sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno ed un mezzo dei colleghi di Legnano. I pompieri si sono quindi messi subito al lavoro e nel giro di un'ora hanno domato le fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio ci sono stati alcuni problemi di traffico in entrambi i sensi dovuti alla scarsa visibilità e per favorire il lavoro dei Vigili del Fuoco. Per gestire queste problematiche sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Marcallo e quelli della Polizia Stradale di Magenta.