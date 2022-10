A fuoco rifiuti abbandonati in una ditta: pompieri al lavoro per spegnere il rogo

A fuoco nella serata di ieri, 16 ottobre, un cumulo di rifiuti che si trovavano all'interno di un'azienda abbandonata di Nerviano.

A fuoco rifiuti abbandonati in una ditta

E' scattato nella serata di ieri l'allarme per le fiamme e un denso fumo nero per alcuni cumuli abbandonati di rifiuti presenti all'interno di un'area area produttiva a Nerviano, al confine con Pogliano Milanese. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco di Rho che in circe mezz'ora hanno spento il rogo.

Ancora da chiarire come si siano sviluppate le fiamme e se si tratta di un incendio doloso.