A fuoco il tetto di una villetta arrivano i pompieri

Incendio nella tarda serata di ieri intorno alle 22.30 in via Alessandro Volta a Lainate. Le fiamme sono divampate dal tetto di legno di un'abitazione.

Sul posto i pompieri di Garbagnate e di Rho

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i proprietari della villetta che hanno allertato i soccorsi. I pompieri sono arrivati da Garbagnate e Rho con un'autopompa l’autoscala e 9 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato.

Fortunatamente non si sono registrati feriti

Le operazioni di messa in sicurezza dell'area si sono protratte per diverse ore. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause del rogo, che sembra sia iniziato dalla canna fumaria, che fortunatamente non ha provocato feriti