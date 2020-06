A Dairago cambia la viabilità e tolta anche la Ztl

A Dairago nuovi sensi unici e rimozione della Ztl.

Le modifiche a Dairago

Dopo il completamento dei lavori sulla rete fognaria, si passa ora alla modifica della viabilità in alcune aree del paese. L’intervento fa parte di un progetto più ampio, iniziato prima dell’emergenza Covid con la segnalazione degli attraversamenti pedonali sulle provinciali. Gli interventi realizzati questa settimana sono consistiti principalmente nella modifica del transito veicolare in specifiche zone del paese in cui la viabilità presentava problemi di fluidità e sicurezza. Le vie interessate dall’intervento, in particolare, sono via Zerbi (con immissione in via Garibaldi), via Minniti (immissione in via Da Vinci), via Dante (senso unico dall’intersezione con via Treves con sbocco su via Garibaldi) e via Pellico (nel tratto compreso tra le intersezioni via Calcaterra/viale della Circonvallazione, con sbocco su questa).

