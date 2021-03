Da giovedì 4 marzo, entrerà in funzione presso il Centro Prelievi dell’Ospedale di Cuggiono un’ulteriore sede vaccinale anticovid-19 della ASST Ovest Milanese.

A Cuggiono una nuova sede per le vaccinazioni anti Covid-19

In questa fase dedicata alla vaccinazione anti Covid-19 per gli over 80 e alle categorie dei professionisti della salute, a supporto dei due Hub di Legnano e Magenta si aggiunge anche il nuovo Centro vaccinale

presso l’ Ospedale di Cuggiono. Il Centro cuggionese partirà giovedì 4 marzo e sarà attivo tutti i giorni dalle 15 alle 18.30.