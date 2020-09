Riparte il Pedibus a Cornaredo.

Riparte il Pedibus

Amministrazione comunale, i volontari Auser Insieme Cornaredo, i Comitati Genitori degli Istituti Comprensivi Statali e la Polizia Locale hanno trovato la quadra per riattivare il servizio di accompagnamento a piedi degli alunni delle primarie cornaredesi a scuola.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni si raccoglieranno fino al 7 ottobre all’Ufficio Istruzione del Comune. Il Pedibus partirà il 12 ottobre per la primaria di via Volta, il 13 per quella di via Sturzo, il 14 per la primaria di via IV Novembre. Una volta raccolta l’adesione dei bambini e dei volontari, si capirà quali percorsi sarà possibile attivare.