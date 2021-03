A Corbetta 70 casi, il sindaco: “Viviamo con la testa”

A Corbetta 70 casi, il sindaco Marco Ballarini: “Viviamo con la testa”. Situazione in peggioramento, nuovi casi in aumento e zona arancione.

Il quadro non è incoraggiante e il sindaco Marco Ballarini invita alla responsabilità, evitando assembramenti e indossando le mascherine. A Corbetta 70 positivi, di cui due in ospedale e nessuno nuovo decesso. Attivi i servizi per chi è in quarantena. Aumentano anche i guariti.

Il sindaco: “Viviamo con la testa”