A Canegrate si lavora per la partenza del nuovo anno scolastico. Alla primaria e alla secondaria sono state già condotte prove di organizzazione degli spazi nelle aule secondo le linee guida.

A Canegrate si lavora per la partenza del nuovo anno scolastico

In vista di settembre, il Comune di Canegrate, guidato dal sindaco Roberto Colombo, è già in pista per la partenza del nuovo anno scolastico: “L’Amministrazione ha presentato la propria candidatura, sulla piattaforma informatica del Ministero della Pubblica Istruzione, per accedere ai fondi per l’adeguamento di spazi e aule didattiche all’emergenza Covid-19. I fondi che spettano a Canegrate sono 40mila euro – spiega l’assessore alle Politiche educative Edoardo Zambon – Siamo ancora in attesa del cosiddetto ‘cruscotto’ previsto dal Ministero (un’applicazione che dovrebbe indicare automaticamente le situazioni critiche) ma il nostro Ufficio tecnico, guidato dall’architetto Zottarelli, non è certo rimasto con le mani in mano. Alla primaria e alla secondaria sono state già condotte prove di organizzazione degli spazi nelle aule in applicazione delle regole del distanziamento prevista dalle linee guida (distanza di un metro fra le bocche degli studenti). Come si vede dalle foto, metro alla mano, il quadro delle nostre aule è confortante.

L’8 luglio tecnici e amministratori parteciperanno a un webinar (seminario interattivo sul web) organizzato dall’Anci su questi temi. Lunedì 6 luglio si terrà un incontro preparatorio con le istituzioni scolastiche canegratesi e alcuni fornitori di servizi scolastici (mensa e trasporti) in vista della costituzione di una conferenza dei servizi scolastici canegratesi, così come previsto dalle linee guida. Lavoriamo alacremente per una partenza regolare del prossimo anno scolastico”.

