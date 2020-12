A Bareggio parchi chiusi per ripristinare la sicurezza

A Bareggio da martedì 29 dicembre, parchi chiusi per ripristinare la sicurezza.

Da martedì 29 dicembre, fino a data da destinarsi, i parchi di Bareggio rimarranno chiusi.

“A seguito della copiosa nevicata verranno effettuati sopralluoghi ed eventuali interventi di ripristino della sicurezza – spiega il sindaco Linda Colombo -. In tutto il paese, a causa dell’assenza di manutenzione per anni sugli alberi ad alto fusto, abbiamo avuto diversi cedimenti e rotture. Pertanto abbiamo deciso di chiudere i parchi e di effettuare tutte le verifiche necessarie a garantire ai cittadini un accesso in sicurezza. La nostra Amministrazione comunale ha recentemente messo a disposizione 80.000 euro per la manutenzione del patrimonio arboreo, già iniziata, ma altro non è che la prima goccia di un lavoro, lasciato nel cassetto per troppi anni, che ora richiede tempo e risorse”.