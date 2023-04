95enne ferita in casa, salvata dai pompieri

95enne ferita nella sua abitazione di Cerro Maggiore, salvata dai pompieri.

95enne a terra, momenti di paura

I vicini di casa e i parenti sentivano la sua voce ma non riuscivano a entrare in casa. La 95enne, padrona di casa, era riversa a terra: ferita, non riusciva più a rialzarsi. Grande paura la sera di oggi, venerdì 21 aprile 2023, a Cerro Maggiore. Erano circa le 19.30 quando l'anziana, che abita al secondo piano di un palazzo di via Lampugnani, chiedeva aiuto. I suoi lamenti erano stati sentiti dai residenti così come da alcuni familiari. Che però non riuscivano ad aprire la porta, che era chiusa dall'interno. Così hanno chiesto aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano insieme all'ambulanza del 118. I pompieri, utilizzando la scala, sono riusciti a raggiungere il balcone: da qui, forzando una finestra, l'ingresso nell'appartamento dove hanno trovato la donna, a terra e sofferente. I soccorritori le hanno prestato le prime cure, poi è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano.