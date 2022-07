90enne cade in casa, salvata dai pompieri

90enne cade nella sua casa, i vicini lanciano l'allarme: salvata dai Vigili del fuoco.

90enne cade in casa, attimi di paura

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa. La loro vicina, un'anziana di 90 anni, non si vedeva da tutto il giorno. E non rispondeva alle loro chiamate. Così hanno pensato che potesse essere successo qualcosa di grave. E' quanto accaduto la sera di ieri, lunedì 4 luglio 2022, nel centro cittadino di Rescaldina. Erano le 22 quando i residenti si erano accorti che quella donna, che abita in un appartamento al secondo piano, non si vedeva dalla mattina. Così, preoccupati, hanno chiesto aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano insieme all'ambulanza della Croce rossa di Legnano. I pompieri, con l'autoscala, hanno raggiunto il secondo piano: qui sono entrati dalla finestra del soggiorno aprendo così la porta ai sanitari. La donna era caduta in camera da letto e non riusciva più a rialzarsi. La caduta era avvenuta alle 6 del mattino. La 90enne è stata trasportata in codice verde alla Mater domini di Castellanza.