84enne finisce con l’auto in un campo FOTO

Anziano finisce con l’auto in un campo tra Parabiago e Nerviano.

84enne finisce con l’auto in un campo

Un uomo di 84 anni stava percorrendo viale unione a Parabiago, al confine con Nerviano, quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito in un campo. E’ successo intorno alle 18 di oggi, venerdì 3 luglio 2020.

A chiamare i soccorsi un’operaio che stava transitando con il camion. Preoccupato per ciò che stava vedendo ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto è quindi intervenuta la Croce Rossa. Fortunatamente l’uomo non è grave, solo grande spavento e alcune contusioni.