82enne investito da un'auto, finisce in ospedale

L'anziano è stato investito a Dairago.

82enne investito da una vettura

Momenti di paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, sabato 28 gennaio 2023 a Dairago. Intorno alle 16.15 infatti un'auto ha investito un 82enne che si trovava in piazza Mazzini. Dopo l'impatto, l'uomo è caduto a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'anziano ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stata trasportato in ambulanza, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano avendo riportato alcune contusioni nell'impatto con la vettura.