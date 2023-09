82enne investita in bicicletta: sul posto arriva l'ambulanza

Una donna di 82 anni è stata investita questa mattina, 27 settembre, in Corso Europa a Rho: sul posto sono arrivati i soccorsi in codice giallo.

Donna investita in bicicletta: arrivano i soccorsi

Incidente poco prima delle 12 a Rho, in corso Europa nei pressi del Santuario: una donna di 82 anni in sella alla bicicletta è stata investita da un'auto in transito. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un'ambulanza in codice giallo e la Polizia Locale.

E' stata trasportata in ospedale e le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.