82enne cade dalla bici: portato in ospedale

Nella mattinata di oggi, giovedì 10 settembre, un anziano di 82 anni è caduto dalla bici mentre percorreva via Stoppani a Rho. L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato portato in ospedale in codice giallo dall’ambulanza di Rho Soccorso.

