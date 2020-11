81enne si ribalta con l’auto ad Abbiategrasso in via Stignani.

81enne si ribalta con l’auto ad Abbiategrasso

Questa mattina, mercoledì 18 novembre, pochi minuti dopo le 8, un uomo di 81 anni si è ribaltato con l’auto mentre percorreva via Silverio Stignani ad Abbiategrasso. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso che, dopo alcuni accertamenti sul posto, ha trasportato l’anziano in codice giallo in ospedale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale di Abbiategrasso.

TORNA ALLA HOME