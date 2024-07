80enne sale sul tetto del box ma non riesce più a scendere: salvato dai pompieri

Sale sul tetto del box e non riesce più a scendere: salvato a Castano Primo.

Sale sul tetto del box ma non riesce più a scendere

Era salito sul tetto del box per fare alcune pulizie. Ma non è stato più in grado di scendere. E' quanto successo la mattina di ieri, martedì 23 luglio 2024, a Castano Primo. L'uomo, 84 anni, era infatti salito (imprudentemente) sul tetto della sua abitazione in via Sempione per svolgere alcuni lavori di pulizia tra le tegole. Ma, una volta arrivato di sopra e colto dal panico, all'altezza di circa 2 metri, non è stato più in grado di scendere. Così è partita la richiesta di aiuto.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme all'ambulanza della Croce azzurra di Buscate. I pompieri sono riusciti in poco tempo a riportarlo coi piedi per terra, i soccorritori del 118 gli hanno prestato le prime cure e portato poi in ospedale per alcuni accertamenti.