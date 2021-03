80enne finisce con l’auto contro un albero mente percorre via IV Novembre, il tratto di strada che collega Cerro Maggiore alla frazione di Cantalupo.

Ambulanza della Croce rossa di Legnano, Vigili del fuoco di Legnano e Polizia locale di Cerro Maggiore sono accorsi, a sirene spiegate, in via IV Novembre a Cerro Maggiore per prestare soccorso ad una donna di 80 anni.

L’anziana, per cause ancora in fase di accertamento, è finita con l’auto contro un albero.

I soccorritori della Cri, dopo alcuni accertamenti sullo stato fisico della donna, hanno predisposto il suo trasferimento, in codice verde, in ospedale.