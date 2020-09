67enne si sente male al bar: è grave

67enne si sente male al bar a Canegrate: è grave.

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre, intono alle 14.20, i soccorritori dell’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e dell’automedica sono intervenuti in via Garibaldi a Canegrate per soccorrere un uomo di 67 anni colto da malore. L’uomo, che si trovava in un bar, è stato trasportato in codice rosso in ospedale di Castellanza.

