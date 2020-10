64enne si sente male a lavoro: è grave

64enne si sente male a lavoro a Rho: è grave

Ambulanza di Rho a sirene spiegate questo pomeriggio, giovedì 15 ottobre, intorno alle 13.40 per le vie di Rho. I soccorritori sono intervenuti nell’impianto lavorativo di viale Alcide De Gasperi per soccorrere un uomo di 64 anni colto da malore. L’uomo in gravi condizioni, è stato portato all’ospedale di Rho in codice rosso. I soccorritori, sul posto prima di trasportarlo, hanno attivato il servizio di emergenza cardiologica del nosocomio rhodense.

