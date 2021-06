61enne investito in via Cesare Battisti a Legnano: soccorritori sul posto

61enne investito a Legnano: soccorritori sul posto

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 giugno, intorno alle 18, i soccorritori della Croce rossa di Legnano sono intervenuti in via in via Cesare Battisti a Legnano per soccorre un 61enne. L'uomo è infatti stato protagonista di un investimento pedonale.

Dopo alcuni accertamenti sul posto l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Allertata anche la Polizia locale di Legnano.