61enne cade dalla bicicletta, arriva l'elisoccorso

Un uomo di 61 anni è caduto dalla sua bicicletta oggi, 15 giugno 2022, ad Abbiategrasso: sul posto è arrivato l'elisoccorso in codice rosso.

Cade dalla bicicletta, interviene l'elisoccorso

Grave incidente intorno alle 12.30 lungo viale Giotto ad Abbiategrasso: un uomo di 61 anni, per cause ancora da chiarire, è caduto dalla sua bicicletta. Allertati dai passanti, sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso con il supporto dei Carabinieri di Abbiategrasso.

I sanitari si trovano ancora sul posto per le cure, prima di decidere se trasportare l'uomo in ospedale in elicottero o in ambulanza.