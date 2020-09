60enne si sente male in piazza a Magenta: portato in ospedale.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.40: L’uomo si trovava all’esterno di un bar quando si è sentito male ed è stato prontamente soccorso dall’ambulanza e poi portato in codice giallo in ospedale.

60enne si sente male in piazza: portato in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, un uomo di 60 anni è stato colpito da malore mentre si trovava in via piazza Liberazione a Magenta. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Bianca di Magenta con il supporto di un’automedica. Dopo alcuni accertamenti sul posto è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

