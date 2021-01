60enne cade dalla moto: portato in ospedale

Incidente questa mattina, lunedì 18 gennaio, con protagonista un centauro di 60 anni.

AGGIORNAMENTO DELLE 12: In via Enrico Mattei a Mesero, sulla seconda rotatoria al confine con il Comune di Bernate sotto alla superstrada Boffalora Malpensa, un motociclista 60enne su un scooter di piccola cilindrata, a causa del fondo stradale viscido, non è riuscito a rimanere in equilibrio ed è caduto a terra.

E’ intervenuta immediatamente sul posto la Polizia locale del Comando Unico Marcallo con Casone – Mesero. Soccorso dalla Croce Bianca di Magenta, il malcapitato, che si presentava cosciente e non in gravi condizioni, è stato comunque ricoverato in codice giallo al Fornaroli per accertamenti.

