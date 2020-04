59enne si ferisce: portato in ospedale in codice verde.

Questa mattina, venerdì 24 aprile, poco prima delle 9 un uomo di 59 anni si è ferito mentre si trovava in via Ampere a Settimo Milanese. Prontamente soccorsa dall’ambulanza di Marcallo è stato portato in codice verde in ospedale per accertamenti.

