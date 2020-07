59enne coinvolto in un incidente: arriva l’elisoccorso

59enne coinvolto in un incidente a Parabiago: arriva l’elisoccorso.

Pochi minuti prima delle 10 di oggi, giovedì 2 luglio, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano e l’elisoccorso sono intervenuti a Parabiago per soccorrere un 59enne coinvolto in un incidente tra auto e moto avvenuto lungo viale Repubblica. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale.

