58enne in bici investita in via Alcide De Gasperi a Villa Cortese.

58enne in bici investita: soccorritori in azione

Questa mattina, mercoledì 24 febbraio, una donna di 58 anni è stata investita mentre percorreva, a bordo di una bici, via Alcide De Gasperi a Villa Cortese.

La donna è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce rossa di Legnano arrivata sul posto a sirene spiegate.

Dopo qualche accertamento da parte dei soccorritori sullo stato fisico della donna, la 58enne è stata trasportata in codice giallo in ospedale.