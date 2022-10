58enne cade da un'impalcatura: arriva l'elisoccorso

Un uomo di 58 anni è caduto da un'impalcatura a Corbetta: sul posto sono arrivati in codice rosso due ambulanze e l'elisoccorso.

Uomo di 58 anni cade da un'impalcatura

E' arrivato anche l'elisoccorso in codice rosso in via Pasubio a Corbetta per soccorrere un uomo di 58 anni caduto da un'impalcatura. Sul posto anche due ambulanze. Al momento la persona è cosciente ed è curata dai medici presenti sul luogo dell'incidente in attesa del trasporto in ospedale: da decidere se trasportabile in elicottero o in ambulanza all'ospedale più vicino.

Presenti anche i Carabinieri della compagnia locale.