Incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 maggio, intorno alle 16.

57enne finisce in ospedale dopo un incidente

Incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 maggio, intorno alle 16 in via Cadorna a Sant’Ilario, frazione di Nerviano.

Nello scontro tra auto e moto è rimasto coinvolto un uomo di 57 anni soccorso, in codice rosso dalla Croce rossa di Legnano e da un’automedica.

L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.