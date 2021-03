56enne travolta: portata in ospedale

56enne travolta in via don Fedeli ad Arese.: portata in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 marzo, una donna di 56 anni è stata travolta mentre percorreva a piedi via don Fedeli ad Arese.

A prestare soccorso alla 56enne è intervenuta l’ambulanza della SOS di Uboldo che, dopo alcuni accertamenti, ha trasportato la donna in codice giallo in ospedale.

E’ stata allertata anche la Polizia locale.