55enne si sente male al lavoro: portato in codice rosso in ospedale

Un uomo di 55 anni si è sentito male questa mattina, 10 agosto 2022, mentre si trovava al lavoro a San Vittore Olona. E' stato soccorso in codice rosso.

E' stato colto molto probabilmente da un'emorragia celebrare l'uomo che si è sentito male questa mattina a San Vittore Olona: il 55enne ha avvisato un collega dicendo di non sentirsi bene. Soccorso dagli addetti del 118, è stato trovato in stato confusionale con evidente difficoltà nel rispondere. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano.

L'uomo era già stato colpito in passato da un'emorragia celebrare.