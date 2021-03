55enne finisce in ospedale dopo un incidente in via Santa Maria a Parabiago.

55enne finisce in ospedale dopo un incidente

Questa mattina, martedì 30 marzo, intorno alle 10, un uomo di 55 anni è stato protagonista di un incidente in via Santa Maria a Parabiago.

Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Legnano che, dopo alcuni accertamenti, ha caricato l’uomo in autolettiga e lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.

Allertata anche la Polizia locale di Parabiago.