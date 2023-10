Un uomo di 54 anni è stato trovato morto questa mattina, 13 ottobre, nel garage di casa a Canegrate. Inutili i soccorsi arrivati sul posto.

54enne trovato morto nel garage di casa

E' stato trovato senza vita nel garage della sua abitazione in via Gorizia un'uomo di 54 anni. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'automedica in codice rosso ma purtroppo non c'era più nulla da fare. E' stato constato il decesso sul posto e sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Radiomobile di Legnano.