Nella tarda serata di sabato 7 agosto, a Parabiago, i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Legnano hanno arrestato per furto in abitazione un serbo 54enne, domiciliato nel campo rom di via Monte Bisbino a Baranzate, nullafacente, pregiudicato.

54enne arrestato mentre tenta di rubare in una casa

I Carabinieri, a seguito di una segnalazione di furto in atto da parte di un privato cittadino, sono intervenuti in via Bixio a Parabiago, in un’abitazione dove i dimoranti erano assenti, sorprendendo e bloccando il malfattore nel giardino esterno, mentre tentava di scavalcare il muro di recinzione. L’immediata perquisizione personale ha permesso di rinvenire nelle tasche dell’uomo alcuni monili in oro riconosciuti e restituiti alla proprietaria dell’abitazione, una donna italiana 44enne, nel frattempo rincasata, mentre sul posto è stato rinvenuto anche un grosso cacciavite utilizzato dai malfattori e posto sotto sequestro. Infatti dalle informazioni assunte risultava esserci un altro complice che si era precedentemente allontanato. Nei pressi dell’abitazione è stata rinvenuta un’auto di grossa cilindrata utilizzata dai due soggetti, un’Audi A4, risultata intestata fittiziamente ad un 45enne italiano proprietario di circa 200 autovetture. Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo per la successiva confisca. Analogo provvedimento di confisca è stato inoltre avviato per tutte le altre autovetture intestate al prestanome. L’arrestato, che è risultato gravato altresì da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Milano, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.