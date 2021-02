53enne soccorso dall’ambulanza dopo una caduta: trasportato in codice rosso sin ospedale.

53enne soccorso dall’ambulanza dopo una caduta: è grave

Questa mattina, giovedì 11 febbraio, pochi minuti prima delle 8, un uomo di 53 anni è stato soccorso dalla Croce rossa di Legnano.

L’uomo è caduto rovinosamente mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Alessandria a Legnano.

I soccorritori sono giunti sul posto in codice rosso e, dopo aver appurato le condizioni gravi dell’uomo, hanno confermato il codice rosso per il trasporto in ospedale a Legnano.