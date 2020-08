52enne in ospedale dopo essere finito con l’auto contro un ostacolo a Villa Cortese.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, intorno alle 15.40, un uomo di 52 anni è stato soccorso dall’ambulanza di Legnano e da un’automedica dopo essere finito con l’auto contro un ostacolo in via Franco Tosi a Villa Cortese. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Legnano.

