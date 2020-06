52enne finisce in ospedale perché ubriaco SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

52enne finisce in ospedale perché ubriaco

Un uomo di 52 anni è stato portato in ospedale a Paderno dopo che, intorno all’1, era stato soccorso dalla Croce Rossa perché ubriaco in via Greppi a Senago.

Aggressione

Una persona di 28 anni è stata soccorsa dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso dopo un’aggressione. L’evento violento è accaduto intorno a mezzanotte e mezza lungo viale Negri ad Abbiategrasso.

Malore

Un 31enne è stato soccorso dalla Croce Azzurra intorno alle 6.30. L’uomo si trovava in piazza Mazzini a Castano Primo quando si è sentito male. L’ambulanza, dopo vari accertamenti sul posto, h trasportato l’uomo all’ospedale in codice verde.

