52enne finisce in ospedale dopo il morso di un animale SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

52enne finisce in ospedale dopo il morso di un animale

Pochi minuti dopo le 23.37 un uomo di 52 anni è stato morso da un animale mentre si trovava in via 1 maggio a Baranzate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha poi trasportato in codice verde all’ospedale Sacco di Milano.

Malore per una 59enne

Una donna di 59 anni si è sentita male mentre si trovava in via monte Bisbino a Baranzate. La donna è stata soccorsa dalla Croce Rossa che l’ha poi trasportata in codice verde all’ospedale Sacco.

Incidente tra auto e moto

Intono alle 22.30 un’auto e una moto si sono scontrate lungo via Sabotino a Legnano. Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane di 28 anni soccorso dalla Croce Rossa di Legnano e trasportato in Codie giallo in ospedale.

Aggressione: coinvolta 29enne

Una ragazza di 29 anni è stata soccorsa poco dopo mezzanotte dalla Croce Azzurra in via privata D’Annunzio a Turbigo dopo un’aggressione. La ragazza è stata poi trasportata in codice verde all’ospedale di Legnano.

