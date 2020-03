51 chili di hashish nel paraurti: 54enne arrestato vicino Settimo VIDEO

Deve rispondere dell’accusa di traffico di droga il cittadino marocchino di 54 anni arrestato dalla Polizia vicino Settimo Milanese.

51 chili di hashish nel paraurti

L’operazione risale al 22 febbraio, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio della Questura di Milano hanno effettuato un servizio mirato a contrastare lo spaccio di droga nella zona di competenza, con la collaborazione di equipaggi per il servizio del controllo del territorio. I poliziotti si sono insospettiti della presenza di un’auto berlina con targa francese che si stava dirigendo in direzione della tangenziale.

Fermata l’autovettura al confine tra Milano e Settimo

Hanno quindi deciso di procedere a un controllo in prossimità del confine tra Milano e il comune di Settimo Milanese. Il conducente, incensurato, risultava domiciliato a Torino, mentre l’auto era intestata a un cittadino francese. Per questo, gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo dell’auto presso il Commissariato. I poliziotti si sono accorti che il paraurti riportava una conformazione diversa rispetto al modello originale dell’auto, notando successivamente la presenza di un vano in metallo.

Insospettiti dal paraurti modificato