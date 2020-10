50enne in ospedale dopo un incidente a Corbetta in via Milano.

Pochi minuti prima delle 16 una persona di 50 anni è rimasta coinvolta in un sinistro tra auto e moto in via Milano a Corbetta. Sul posto è intervenuta la Croce bianca di Magenta e l’automedica. Dopo alcuni accertamenti sul posto, il personale dell’autolettiga ha predisposto il trasporto in codice giallo in ospedale. Allertata anche la Polizia locale di Corbetta.

