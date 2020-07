48enne si infortuna sul lavoro: portato in ospedale

48enne si infortuna sul lavoro a Villaggio Cavour a Settimo.

Questa mattina, mercoledì 22 luglio, un uomo di 48 anni si è infortunato intorno alle 10.14 mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Darwin a Settimo Milanese, zona Villaggio Cavour. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Ecco dove è successo