48enne aggredito a Cerro Maggiore. Portato in codice verde all'ospedale di Castellanza.

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre un uomo di 48 anni è stato aggredito con percosse. E' successo in via San Carlo a Cerro Maggiore. Sul posto è intervenuta la Croce bianca di Legnano. L'uomo presentava una piccola ferita sul braccio sinistro e qualche escoriazione dietro alla nuca. Dopo alcuni accertamenti sul posto il 48enne è stato portato in codice verde all'ospedale di Castellanza.