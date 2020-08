Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 luglio, i Carabinieri, durante un servizio di controllo a Settimo Milanese, hanno deferito in stato di libertà un uomo classe ’68 e una donna rumena classe ’74. I due sono ritenuti responsabili del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione in concorso.

47mila euro di profumi contraffatti: fermati un uomo e una donna

I militari, dopo aver notato i due con atteggiamento sospetto in via Darwin a Settimo Milanese a bordo del furgone in sosta con targa rumena, hanno deciso di procedere a un controllo nei loro confronti. La successiva ispezione e perquisizione veicolare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire 289 scatole di profumi di varie marche palesemente contraffatti. Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 47mila euro. Dalla successiva verifica della documentazione hanno accertato che la merce in questione era destinata ad una ditta non censita negli archivi e dunque, inesistente.

