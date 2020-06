45enne si infortuna mentre è a lavoro a Pregnana Milanese.

Questa mattina, martedì 23 giugno, pochi minuti prima delle 11, un uomo di 45 anni si è infortunato mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Brughiera a Pregnana Milanese. A prestare soccorso all’uomo è interventua l’ambulanza di Rho Soccorso che, dopo alcuni accertamenti sul posto, lo ha trasportato in codice giallo in ospedale. Allertati anche i Carabinieri di Legnano.ù

