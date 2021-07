45enne precipitata mentre è a lavoro a Buscate.

45enne precipitata mentre è a lavoro

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 luglio, un uomo di 45 anni è precipitato mentre si trovava a lavoro in una casa in via Marconi a Buscate.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo si trovasse in mansarda quando è precipitato in una sorta di botola fino al piano sottostante.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Buscate con il supporto dell'automedica; l'Aps di Inveruno; i Carabinieri di Cuggiono e la Polizia locale di Buscate.

L'uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.