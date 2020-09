41enne finisce in ospedale dopo una puntura di insetto ad Arese.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, poco prima delle le 14, l’ambulanza di Novate è intervenuta in via delle industrie, a cascina papis ad Arese, per soccorrere un uomo di 41 anni punto da un insetto. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale.

