Omicidio suicidio a Rho indagano i carabinieri. E’ successo nella serata di giovedì 2 aprile.

Omicidio sudicio nella tarda serata di oggi, giovedì 2 aprile, in via Ticino nel quartiere di San Martino a Rho. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia rhodense sembrerebbe, ma le indagini per accertare cosa sia successo realmente sono ancora in corso, che un uomo di 38 anni abbia ucciso la compagna di 52 anni, separata e con figli, con la quale viveva da qualche mese, e poi si sia tolto la vita. I due sono stati trovati privi di vita sul divano di casa dai militari rhodensi che hanno sfondato la porta dell’ appartamento. I carabinieri erano stati allertati dalla mamma dell’uomo che dopo aver fatto al figlio diverse telefonate, senza risposta, ha avvisato il 112. In via Ticino anche i soccorritori del 118, con ambulanza e elisoccorso. Soccorritori che però non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso di entrambi.

