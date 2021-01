Tragedia al cimitero di Caronno, inutile l’intervento dei soccorsi nella notte fra mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio.

37enne trovato senza vita al cimitero

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio i soccorsi si sono mossi intorno alle 3, a sirene spiegate e in codice rosso. Il personale dell’ambulanza della Croce Azzurra e l’automedica di supporto, si sono precipitati al cimitero di Caronno Pertusella, in via Sant’Alessandro, ma ,una volta sul posto, non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso di un 37enne. L’uomo è stato infatti trovato già senza vita.

Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno, che ora stanno facendo tutti gli accertamenti del caso cercando di ricostruire con chiarezza quanto successo. L’allarme sarebbe stato lanciato dai genitori che non l’hanno più visto rientrare in casa, poco distante dal luogo del ritrovamento.