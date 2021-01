36enne precipita da un’impalcatura

Precipita da un’impalcatura di circa tre metri mentre è a lavoro.

Infortunio sul lavoro a Pero, intorno alle 14 di oggi, martedì 19 gennaio.

L’allarme è scattato in una ditta di via Gabriele D’Annunzio dopo che K. S. F. M., di 36 anni, è precipitato da un’impalcatura di circa tre metri mente era a lavoro.

Sul posto si è diretta a sirene spiegate un’ambulanza della Intersos e un’automedica per soccorrere il ferito.

In supporto è stata allertata anche la Polizia Locale, che si occuperà dei rilievi di rito.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza con trauma cranico, trauma facciale e trauma all’arto inferiore destro ma ancora cosciente.